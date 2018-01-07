СМИ сообщили о проверке компании зятя Трампа

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении фирмы Kushner Companies. Ранее ею управлял зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Фирма ради получения инвестиций в один из строительных проектов якобы пообещала китайским бизнесменам предоставить им так называемые «инвестиционные визы». Выдвигалось условие — документы можно было получить только после вложений в проект на сумму не менее $500 тыс., сообщает The Wall Street Journal.

«Инвестиционные визы» ЕВ-5 позволяют через два года получить «зеленую карту», а через пять — гражданство США. Выдача таких виз находится под жестким контролем администрации США. Ее выдача допускается только региональными центрами или отдельными коммерческими проектами с аккредитацией в Службе гражданства и иммиграции США.

Как сообщал iz.ru, американские СМИ утверждают, что зять и старший советник президента США Джаред Кушнер теряет влияние в Белом доме.