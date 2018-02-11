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Десятки сотрудников Белого дома не получили постоянного допуска к секретным данным

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Допуска к секретным данным нет у нескольких десятков сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, нет его в том числе и у его зятя и старшего советника Джареда Кушнера.

Информацию об этом распространил телеканал CNN в субботу, 10 февраля.

В Белом доме объясняют это тем, что ФБР и службы безопасности проводят стандартную проверку, которая занимает много времени, сообщает ТАСС.

Часть команды Трампа не занимали в прошлом государственных должностей и потому их проверяют особенно тщательно, считают эксперты. Но некоторые источники связывают это с претензиями к новым чиновникам со стороны разведслужб и правоохранительных органов США.

9 января книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» поступила в продажу в США и сразу стала бестселлером. В ней содержится множество компрометирующих сведений о нем и членах семьи американского лидера. Вульф утверждает: президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию и не обладает достаточным интеллектом для занимаемого поста.

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