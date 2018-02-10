Белый дом опроверг сообщение об отставке главы аппарата администрации президента Джона Келли.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли в пятницу, 9 февраля.

Скандал вспыхнул после отставки одного из подчиненных Келли, обвиняемого в бытовом насилии.

Американские СМИ утверждают, что руководитель аппарата знал про эти обвинения, но не препятствовал его карьерному росту, сообщает ТАСС.

6 февраля Белый дом назвал шуткой высказывание президента США Дональда Трампа о демократах-предателях в конгрессе, которые не аплодировали его речи.

Слова президента не следует воспринимать буквально, это ирония, сообщил по этому поводу представитель администрации Хоган Гидли.