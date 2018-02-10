Прямой эфир

Белый дом опроверг сообщение об отставке главы аппарата

0
Фото: TASS/ZUMA/Evan Golub
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом опроверг сообщение об отставке главы аппарата администрации президента Джона Келли.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли в пятницу, 9 февраля.

Скандал вспыхнул после отставки одного из подчиненных Келли, обвиняемого в бытовом насилии.

Американские СМИ утверждают, что руководитель аппарата знал про эти обвинения, но не препятствовал его карьерному росту, сообщает ТАСС.

6 февраля Белый дом назвал шуткой высказывание президента США Дональда Трампа о демократах-предателях в конгрессе, которые не аплодировали его речи.

Слова президента не следует воспринимать буквально, это ирония, сообщил по этому поводу представитель администрации Хоган Гидли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый дом заявил, что демократы «держали в заложниках» правительство США
Белый дом испугался отставки директора ФБР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017