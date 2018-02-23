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Зятю Трампа могут ограничить доступ к гостайне

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Фото: ТАСС/Ron Sachs
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Белый дом разрабатывает способы, которые позволят старшему советнику и зятю президента США Джареду Кушнеру продолжать заниматься тематикой Ближнего Востока и Китая без полноценного допуска к секретной государственной информации. Об этом в пятницу, 23 февраля передает телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации.

Сообщается, что сотрудники Белого дома не хотят лишний раз отвлекать Трампа просьбой лично предоставить такой допуск Кушнеру. Сейчас они прорабатывают план, согласно которому предлагается строго очертить круг вопросов, которыми занимается зять президента, и в виде исключения предоставлять ему секретную информацию только по этим темам.

Накануне сообщалось, что Кушнер не хочет лишиться доступа к государственной информации с грифом «секретно». Из-за этого он вступил в конфликт с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Он в свою очередь решил ужесточить порядок предоставления допуска к таким сведениям.

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