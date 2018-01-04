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Иванка Трамп может стать первой женщиной-президентом в истории США

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Семейству Трамп явно по душе жизнь в Белом доме. Дочь лидера Штатов - Иванка хочет стать первой женщиной-президентом США.

New York Magazine напечатал цитаты книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". В книге исследовании говорится, что у Иванки и ее мужа  уже есть план. На кампанию-2016 они согласились при условии однажды занять овальный кабинет. 

Журналист пишет, что и сам Трамп не ожидал реальной победы на выборах, а супругу Меланью перспектива стать
первой леди повергла в шок.

Книга о президентской чете должна поступить в продажу 9 января.

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