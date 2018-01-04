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Раскрыт секрет прически Дональда Трампа

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Журналист Майкл Вулф раскрыл секрет прически президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своей книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри».

По его словам, после процедуры с борьбой по облысению у американского лидера осталась лысая макушка. Чтобы ее скрыть, Трамп зачесывает волосы назад и закрепляет их гелем.

Журналист отметил, что об этом ему рассказала дочь президента Иванка Трамп. Она также поведала секрет цвета волос американского лидера.

Дело в том, что Трамп использует средство Just for Men, и оттенок зависит от того, сколько времени держать краситель. Президенту же не хватает терпения, поэтому и получается оранжевый блонд, передает New York Post.

Долгое время пользователи соцсетей подозревали, что Дональд Трамп носит парик, однако все подозрения развеял ведущий юмористического шоу The Tonight Show Джимми Фэллон.

Он пригласил американского президента на программу и взъерошил ему волосы.

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