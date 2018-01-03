Трамп объявил о вручении премий «самым бесчестным» СМИ 2017 года

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении вручить «премии» СМИ за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации.

«Я объявлю награды самым бесчестным и коррумпированным СМИ года в понедельник в 5.00 (01.00 мск во вторник). Награды будут вручены за бесчестность и некачественные репортажи фейковых СМИ в различных категориях. Следите за новостями», — написал Трамп в Twitter.

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

9 декабря президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CNN в выпуске «фейковых новостей». В этой связи он предложил редакции сменить фирменный слоган «самые достоверные новости» на «наименее достоверные».

Отметим, что президент США неоднократно критиковал работу телекомпаний CNN, NBC, CBS, ABC и газету New York Times. Он даже предложил объявить конкурс на звание «самого лживого СМИ».