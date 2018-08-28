Фирму зятя Трампа оштрафовали за подделку документов

Строительную фирму семьи Джареда Кушнера, который является зятем и старшим советником президента США Дональда Трампа, оштрафовали на $210 тыс. за подделку документов.

Как пишет газета The New York Times, департамент недвижимости Нью-Йорка обнаружил 42 случая нарушений в заявках компании на проведение строительных работ в 17 жилых комплексах.

По данным издания, по документам Kushner Companies в приобретенных ею домах не было жильцов либо отсутствовал пункт о фиксированной арендной плате. На деле в зданиях проживали десятки жильцов, для которых была установлена фиксированная квартплата. Несмотря на это, после проведения ремонтных работ Kushner Companies значительно увеличивали размер арендной платы.

Аналогичные нарушения, как отмечает газета, были выявлены в деятельности компании экс-адвоката Трампа Майкла Коэна.

В июне стало известно, что стоимость активов Кушнера и его жены Иванки Трамп возросла за год на несколько десятков миллионов долларов. В конце прошлого года дочь Трампа и ее супруга обвинили в сокрытии части их доходов.