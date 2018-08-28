Трамп приказал приспустить флаг над Белым домом до похорон Маккейна

Президент США Дональд Трамп отдал приказ приспустить национальный флаг над Белым домом после смерти сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Ранее газета The Washington Post написала о запрете Трампа публиковать подготовленный в связи с кончиной Маккейна релиз Белого дома, в котором сенатор восхваляется как герой Вьетнамской войны и политический деятель.

Как сообщает Reuters, в заявлении американского лидера подчеркивается, что, несмотря на разногласия в политических взглядах, Трамп уважает Маккейна за его заслуги перед страной и доблесть.

Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после годовой борьбы с агрессивной формой рака мозга. Похороны политика пройдут 2 сентября в городе Аннаполисе (штат Мэриленд).

Вскоре после кончины Маккейна Трамп опубликовал в Twitter сообщение с соболезнованиями в адрес семьи сенатора. Официального заявления от Белого дома так и не последовало.

При жизни Маккейн неоднократно жестко критиковал нынешнего американского лидера, что породило буквально вражду между политиками. 26 августа стало известно, что семья Маккейна попросила американского президента не посещать его похороны.