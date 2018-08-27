Прямой эфир

Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени Маккейна

0
Фото: Global Look Press/Pete Marovich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил пресс-секретарь организации Йоханесс Шмидт.

Претендентами на нее станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, «особенно близкие сердцу Джона Маккейна», отметил он. Премия будет вручаться ежегодно, передает «РИА Новости».

Впервые награду представят 15 февраля 2019 года в сотрудничестве в том числе с Институтом Маккейна, Мюнхенским университетом бундесвера и Баварской школой государственной политики при Мюнхенском техническом университете.

Лауреата премии будет определять жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн умер 25 августа от рака мозга в возрасте 81 года. Из-за опухоли он перенес операцию по удалению сгустка крови из левого глаза. Спустя год из-за прогрессирующего заболевания семья Маккейна решила прекратить лечение, о чем объявила в минувшую пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новую штаб-квартиру НАТО предложили назвать в честь Маккейна
Семья Маккейна отказала Трампу в посещении похорон сенатора‍

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017