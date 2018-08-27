Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени Маккейна

Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил пресс-секретарь организации Йоханесс Шмидт.

Претендентами на нее станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, «особенно близкие сердцу Джона Маккейна», отметил он. Премия будет вручаться ежегодно, передает «РИА Новости».

Впервые награду представят 15 февраля 2019 года в сотрудничестве в том числе с Институтом Маккейна, Мюнхенским университетом бундесвера и Баварской школой государственной политики при Мюнхенском техническом университете.

Лауреата премии будет определять жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн умер 25 августа от рака мозга в возрасте 81 года. Из-за опухоли он перенес операцию по удалению сгустка крови из левого глаза. Спустя год из-за прогрессирующего заболевания семья Маккейна решила прекратить лечение, о чем объявила в минувшую пятницу.