Адвокаты Трампа могут помешать публикации полной версии доклада Мюллера

Юристы Белого дома опротестуют публикацию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года.

Об этом рассказало издание «The New Yorker» со ссылкой на одного из адвокатов президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Джуллиани сообщил, что первоначально команда адвокатов Трампа условилась с подчиненными Мюллера о предоставлении Белому дому права опротестовать обнародование итогового доклада по поводу вмешательства в выборы извне.

Он добавил, что Трамп скорее всего так и сделает.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

31 августа Трамп назвал незаконным расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по вменяемому России вмешательству в президентские выборы в США.