Глава Пентагона отрицает приписываемые ему оскорбления Трампа

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не называл президента США Дональда Трампа пятиклассником и не говорил о нем «презрительных слов». Заявление Мэттиса опубликовала пресс-служба американского минобороны.

Ранее американский журналист, член редколлегии газеты The Washington Post Роберт Вудворд в своей книге «Страх. Трамп в Белом доме» написал, что из-за позиции американского президента по КНДР Мэттис в кругу близких коллег сравнил мысли Трампа с мышлением пятиклассника.

Сам глава Пентагона назвал данную информацию выдумкой и «продуктом чьего-то богатого воображения».

«Презрительные слова о президенте, приписываемые мне в книге Вудворда, никогда не произносились мной или в моем присутствии... использованные анонимные источники не придают доверия», –– приводит ТАСС слова Мэттиса.

Вудворд же утверждает в своей книге, что министр обороны США раздражен и встревожен тем, что Трамп не понимает, зачем Вашингтону тратить деньги на базирование в Южной Корее и спецоперации на Корейском полуострове, которые позволяют зафиксировать ракетный запуск КНДР за 7 секунд, в то время как с территории Аляски это заняло бы 15 минут.