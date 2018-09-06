Небензя призвал США огласить список целей своих ударов по Сирии

США должны огласить список целей своих ударов по Сирии, если они утверждают, что там хранится химическое оружие, заявил в четверг, 6 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Сирии.

«Если они, по вашему мнению, связаны с хранением химоружия, продемонстрируйте уважение к международному праву и передайте эти сведения в ОЗХО», — сказал постпред.

25 августа Минобороны РФ заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии. По информации ведомства, в качестве предлога будет использована инсценировка применения сирийскими властями химоружия. С этой целью в Персидский залив прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами.