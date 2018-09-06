Небензя назвал набором лжи новые данные в «деле Скрипалей»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал новые подробности, которые предоставили власти Великобритании по «делу Скрипалей»

5 сентября королевская прокурорская служба заявила о получении ордера на арест россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон объявил главными подозреваемыми в покушении на британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.

«Очень надеялись, что сегодня позвучит что-то убедительное, проливающее свет на этот запутанный инцидент. К сожалению, наши ожидания вновь не оправдались. В сегодняшних выступлениях мы услышали все тот же набор лжи», — приводит слова дипломата агентство «РИА Новости».

По его словам, число нестыковок в новых доказательствах властями Великобритании зашкаливает, при этом сам Лондон преследует цель раздуть антироссийскую истерию.

4 марта Скрипалей нашли без сознания на скамейке в парке. Оба выжили после покушения. Полиция утверждает, что их попытались отравить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию.

Москва категорически отрицает обвинения и требует открытого и независимого расследования. 5 сентября МИД РФ вновь призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов по «делу Скрипалей».