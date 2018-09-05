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Новые данные Лондона по «делу Скрипалей» вызвали недоумение Ушакова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Помощник президента России Юрий Ушаков назвал непонятной новую информацию по «делу Скрипалей», озвученную 5 сентября властями Великобритании.

Он отметил, что российской стороне ни о чем не говорят названные британской прокуратурой фамилии россиян, которых подозревают в покушении на британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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«Мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят. Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона, трудно разобраться просто», — сказал журналистам Ушаков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в этот же день королевская прокурорская служба Великобритании заявила о том, что выдан ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. По словам британского премьера Терезы Мэй, они — сотрудники ГРУ.

4 марта Скрипали были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Обоим удалось выжить. 30 июня в одном из жилых домов Эймсбери также были найдены без сознания мужчина и женщина. Спустя несколько дней женщина скончалась, а мужчина пришел в себя и уже выписан из больницы.

Британские власти утверждают, что все жертвы были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняют в причастности Россию.

Россия категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует открытого и независимого расследования. 5 сентября МИД РФ вновь призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов по «делу Скрипалей».

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