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Полиция объединила инциденты в Солсбери и Эймсбери в одно расследование

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Фото: Global Look Press/Rob Pinney
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Полиция Великобритании ведет единое расследование по инцидентам в городах Солсбери и Эймсбери, так как больше не сомневается в наличии связи между двумя случаями отравлений. Об этом 5 сентября говорится в заявлении на сайте службы полиции Лондона.

«За последние шесть месяцев мы тщательно следили за доказательствами, тесно сотрудничая с криминалистами, учеными, поскольку исследовали как нападение на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, так и отравление Доны Стерджесс и Чарли Роули (в Эймсбери. — Ред.). Позвольте мне быть ясным. Мы не сомневаемся, что эти два инцидента связаны», — сказал помощник комиссара Нил Басу.

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Он пояснил, какими фактами обосновано объединение двух расследований. Как утверждает полиция, проверка Лондона и отдельный анализ Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) подтвердили, что в обоих случаях использовано нервно-паралитическое вещество одного типа «Новичок». Во-вторых, говорится в сообщении, оно одно из самых редких в мире и его обнаружение в двух местах в такой близости исключает совпадение.

4 марта британский агент и бывший офицер Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери.

30 июня в одном из жилых домов Эймсбери были обнаружены без сознания мужчина и женщина. Спустя несколько дней женщина скончалась, а мужчина пришел в себя и уже выписан из больницы.

Британская полиция утверждает, что все жертвы были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» и обвиняет в причастности Россию.

Россия категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует открытого и независимого расследования.

5 сентября МИД РФ вновь призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов по «делу Скрипалей». А британская прокуратура заявила о том, что выдан ордер на арест двух человек, подозреваемых в покушении в Солсбери. Документ выписан на имена граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются по четырем статьям.

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