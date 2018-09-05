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Песков надеется на вразумительные доводы Скотленд-Ярда по «делу Скрипаля»

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali/ZUMAPRESS
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Власти РФ надеются, что доклад Скотленд-Ярда расследованию инцидента с отравлением британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери будет содержать вразумительные выводы. Об этом 5 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Да, у нас есть ожидания. Мы надеемся услышать хоть что-нибудь вразумительное по этой теме», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов о расследовании «дела Скрипаля».

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле не поменяли своего отношения к вопросу, и отметил, что у России нет новых сведений по этому делу, так как Лондон отказался от взаимодействия с Москвой в расследовании.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британских властей, оба подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества А234 (класс «Новичок»). В Москве неоднократно указывали на несостоятельность этих обвинений. К настоящему времени известно, что оба пострадавших пришли в сознание.

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