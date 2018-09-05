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МИД отреагировал на публикацию имен и фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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МИД России вновь призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов по «делу Скрипаля», передает ТАСС.

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«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — в среду, 5 сентября, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она добавила, что многочисленные запросы от российских ведомств о переходе от публичных обвинений к совместной работе есть в распоряжении Лондона.

«Расследование настолько серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», — отметила Захарова.

Ранее в среду прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери .

Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых Петрова и Боширова в розыск по линии Интерпола.

4 марта Скрипали были обнаружены без сознания в парке Солсбери. Полиция утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию.

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность обвинений и предлагали помощь в расследовании.

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