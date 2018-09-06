МИД назвал источник информации о «причастности» России к «делу Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что сторонники версии о причастности России к инциденту в британском городе Солсбери берут информацию об инциденте в интернете.

Таким мнением глава МИДа поделился с журналистами 6 сентября, сообщает ТАСС.

Лавров назвал «хорошими выдумщиками» авторов расследования отравления британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На уточняющий вопрос журналистов о том, где, по мнению министра, сторонники обвинений в адрес России черпают информацию, Лавров ответил: «Из интернета».

4 марта Скрипалей нашли без сознания на скамейке в парке Солсбери. Оба выжили после покушения. Полиция Лондона утверждает, что их пытались отравить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию.

Москва категорически отрицает обвинения и требует открытого и независимого расследования. 5 сентября МИД РФ вновь призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов по «делу Скрипалей».

Днем ранее королевская прокурорская служба Великобритании заявила о получении ордера на арест россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании объявили главными подозреваемыми в инциденте в Солсбери.