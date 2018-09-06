Небензя допустил введение новых санкций против РФ из-за Солсбери

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не исключает введения новых санкций из-за инцидента в Солсбери.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия не боится новых ограничений, сообщает ТАСС.

Накануне, 5 сентября, королевская прокурорская служба заявила о получении ордера на арест россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон объявил главными подозреваемыми в покушении на британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.

В этот же день британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против России после публикации выводов следствия по делу Солсбери.

27 августа вступил в силу первый пакет санкций США из-за приписываемой России причастности к отравлению Скрипалей. Новые меры предусматривают ограничение поставок в Россию продукции двойного назначения.

Второй пакет мер может вступить в силу в ноябре и коснется запрета на полеты в США «Аэрофлота», ограничение экспорта и снижение уровня дипотношений.

В МИДе уже пообещали зеркальный ответ и разработали меры для нивелирования эффекта от новых санкций США.

4 марта Скрипалей нашли без сознания на скамейке в парке. Оба выжили после покушения. Полиция утверждает, что их попытались отравить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию.

Москва категорически отрицает обвинения и требует открытого и независимого расследования. 5 сентября МИД РФ вновь призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов по «делу Скрипалей».