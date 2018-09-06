Ряд стран G7 поддержали обвинение сотрудников ГРУ в деле Солсбери

Германия, США, Франция и Канада поддержали выводы Лондона, согласно которым подозреваемые в отравлении британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были сотрудниками российской разведки.

Более того, эти страны призвали Россию раскрыть в ОЗХО программу производства «Новичка», сообщает ТАСС со ссылкой на совместное коммюнике.

5 сентября Лондон опубликовал имена и фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей — ими оказались россияне Руслан Боширов и Александр Петров. По утверждению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, они были офицерами ГРУ.

Российский МИД заявил, что ни имена, ни лица подозреваемых ни о чем не говорят Москве. Ведомство потребовало предоставить отпечатки пальцев и другие данные подозреваемых. Однако британская сторона отказалась передать какие-либо материалы по делу.

Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в парке города Солсбери. Лондон утверждает, что они были отравлены веществом «Новичок», а покушение было организовано Россией. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование. После лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.