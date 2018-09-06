«Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе»

Племянница экс-сотрудника британских спецслужб Сергея Скрипаля, якобы отравленного в Солсбери, не верит обвинениям Лондона в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Более того, их фотографии вполне могут оказаться подделкой, считает Виктория Скрипаль. Также в интервью «Известиям» она выразила мнение, что британским властям нужны новые жертвы, чтобы подтвердить рассыпающуюся версию по «делу Скрипалей».

— Великобритания заявила о том, что к отравлению вашего дяди могут быть причастны двое россиян. Как вы относитесь к этой версии?

— Скептически. Я бы даже сказала, с хорошей долей иронии. Им же нужно что-то сказать, а Терезе Мэй нужно как-то реабилитировать себя перед парламентом. Как-никак полгода прошло — 4 сентября исполнилось ровно шесть месяцев с момента отравления. У меня один вопрос: если британцы всё это так хорошо знали, почему не объявили об этом раньше? А эти двое, которые якобы прилетели по поддельным паспортам, якобы сделанным в России. Вот если я сейчас по поддельному паспорту приду получать визу, я должна сдать свои биометрические данные. То есть люди вообще до этого никогда не вылетали за границу? Получается, это был их первый полет, а они так хорошо ориентируются в Англии? Вам не кажется это странным?

— Как к публикации относится сам Сергей Викторович и Юлия?

— Семья в последний раз выходила на связь 24 июля. У нас односторонняя связь: звонят они, точнее, Юлия. Сергея Викторовича мы не видели и не слышали уже шесть месяцев, вот седьмой пошел. Мне передали, что в докладе Терезы Мэй говорится, что потерпевшими по делу признаны только два человека — Юлия и мужчина из Эймсбери. А как быть с Сергеем Викторовичем и этой дамой, которая умерла? Остается открытым вопрос, что случилось с Сергеем Викторовичем. Если он не потерпевший, он умерший, что ли?

— Как вы относитесь к тому, что Великобритания сразу объявила о санкциях в отношении РФ, не дождавшись расследования и реакции Москвы?

— Тут всё понятно. Каждый поддерживает свою экономику как может. Тем более всё идет к тому, что происходят подвижки в Сирии, должны последний оплот террористов очистить. Плюс очередная провокация — планирующаяся химатака.

— Вы не знаете лично людей, которых представили в качестве исполнителей покушения?

— Нет, я их лично не знаю. Мужчина с усами очень напоминает каждого третьего в России. Сейчас все ходят с бородой и с усами. Фотографии опубликовали, но сразу сказали, что имена вымышленные.

Доверять фотографии нельзя. Нам предлагают поверить на слово, но на слово мы поверить не можем, потому что нас не раз уже в этом деле обманывали. Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе.

— Вы всё еще планируете попасть в Великобританию?

— Я буду стремиться попасть в Великобританию. Сегодня Тереза Мэй заявила, что к гражданам России претензий не имеет. Уважаемая госпожа Тереза Мэй, если вы к россиянам не имеете претензий, почему вы меня, простую гражданку РФ, не пускаете на территорию своей страны, чтобы встретиться с людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию? Тем более эти люди — моя семья. И сейчас я вынуждена делать паспорт своей 90-летней бабушке, матери Сергея Викторовича, в надежде, что хотя бы ее пустят к сыну. До сих пор — а прошло уже шесть месяцев — сын не позвонил матери. Он арестован? Он преступник? Не думаю, что получится посетить Великобританию в следующем году. Дай бог, чтобы через 10 лет пустили.

— Вы думаете, ОЗХО работает в интересах Великобритании по этому вопросу?

— Я не знаю. Они дают свои выводы, и каждый трактует их по-своему. В прошлый раз они говорили, что неизвестно происхождение средства, которое им было предоставлено. Выводы ОЗХО очень расплывчаты. Там нет прямого указания, не написано, что это сделала Россия. Юля пишет, что пока она остается ухаживать за отцом и при первой возможности вернется обратно домой. Она мне лично это подтверждала.