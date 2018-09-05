Москалькова сравнила новые обвинения Лондона с PR–кампанией

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала новые обвинения Лондона, выдвинутые по «делу Скрипалей».

«Это похоже на PR-кампанию, названных подозреваемых не знаем», — цитирует ее в среду, 5 сентября, «РИА Новости».

Ранее в среду стало известно, что полиция Великобритании объявит в международный розыск по линии Интерпола россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в заговоре с целью убийства британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Новым обвинениям Лондона был посвящен экстренный брифинг британского премьера Терезы Мэй. Она рассказала, в частности, о планах расширить антироссийские санкции и назвала подозреваемых в покушении на Скрипалей сотрудниками ГРУ.

Скрипалей обнаружили 4 марта в Солсбери без сознания, в настоящее время их выписали из больницы.

Британская полиция утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию. Москва называет обвинения голословными и призывает Лондон к совместному расследованию.