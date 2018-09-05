Мэй назвала подозреваемых в покушении на Скрипалей «сотрудниками ГРУ»

Граждане России, которых власти Великобритании подозревают в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, являются «сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ)».

Об этом в среду, 5 сентября, в ходе выступления в Палате общин, объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, данные властям страны предоставили британские спецслужбы.

Экстренное заявление Мэй начала зачитывать в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Ранее, в среду, прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в покушении на британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Россиян обнаружили 4 марта без сознания, в настоящее время их выписали из больницы.

Британская полиция утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию. Москва называет обвинения голословными и призывает Лондон к совместному расследованию.