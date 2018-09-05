Лондон добивается международного розыска подозреваемых в покушении на Скрипалей

Полиция Великобритании намерена объявить в международный розыск по линии Интерпола россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в заговоре с целью убийства британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили 5 сентября в Скотленд-Ярде.

«Были выпущены европейские ордеры на арест по двум подозреваемым. Мы также добиваемся распространения «красных уведомлений» Интерпола (международных запросов Интерпола на задержание обвиняемых. — Ред.)», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления главы контртеррористического подразделения столичной полиции Лондона Нила Басу.

Ранее в среду прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест Петрова и Боширова по подозрению в покушении на Скрипалей. Им предъявлено обвинение по четырем статьям. Кроме того, надзорное ведомство собирается запросить у Москвы разрешения на экстрадицию указанных граждан.

В интернете уже появились фотографии подозреваемых, их в Twitter опубликовал корреспондент ITV News Руперт Ивлин. При этом журналист телеканала Би-би-си сообщает, что подозреваемые попали на запись камеры наблюдения на Уилтон-Роуд 4 марта незадолго до нападения. Отмечается, что Петров и Боширов находились в стране под вымышленными именами, возраст подозреваемых составляет около 40 лет.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, они подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений. К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.