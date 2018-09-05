Мэй рассказала о планах расширить санкции против России

Великобритания будет добиваться расширения санкций против России после публикации выводов следствия по делу о ЧП в Солсбери. Об этом в среду, 5 сентября, заявила британский премьер Тереза Мэй.

«Мы намерены добиваться расширения санкций за применение химического оружия… Мы намерены обратиться к нашим партнерам в ЕС и работать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — цитирует «РИА Новости» главу правительства.

В то же время Мэй подчеркнула, что Лондон сохранит связи с Москвой в вопросах международной безопасности и мира.

Ранее, 5 сентября, прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых Петрова и Боширова в розыск по линии Интерпола. По утверждению Мэй, мужчины являются сотрудниками ГРУ.

4 марта Скрипали были обнаружены без сознания в парке Солсбери. Полиция утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию.

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность обвинений и предлагали помощь в расследовании.

27 августа вступил в силу первый пакет санкций США из-за приписываемой России причастности к отравлению Скрипалей. Новые меры предусматривают ограничение поставок в Россию продукции двойного назначения.

Второй пакет мер может вступить в силу в ноябре и коснется запрета на полеты в США «Аэрофлота», ограничение экспорта и снижение уровня дипотношений.

В МИДе уже пообещали зеркальный ответ и разработали меры для нивелирования эффекта от новых санкций США.