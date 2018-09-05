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ГП рассчитывает получить доказательства виновности россиян в отравлении Скрипалей

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons/ZUMAPRESS
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Генпрокуратура РФ надеется на предоставление британскими коллегами доказательной базы, подтверждающей виновность россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщил 5 сентября официальный представитель ведомства Александр Куренной.

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«Рассчитываем всё же получить материалы с доказательной базой, которой, со слов наших зарубежных коллег, они располагают. В том числе о возможной причастности к покушению на жизнь Скрипалей неких российских граждан», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя Генпрокуратуры.

Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. По версии Лондона, пострадавшие отравились якобы произведенным в России нервно-паралитическим веществом. В Москве указали на несостоятельность подобных обвинений. Сейчас оба пострадавших находятся в сознании.

Ранее, в среду, прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест Петрова и Боширова, подозреваемых в сговоре с целью убийства Скрипалей. Их обвиняют по четырем статьям. В британских СМИ уже появились фотографии подозреваемых преступников. Кроме того, похожих на них людей обнаружили на записи камеры видеонаблюдения незадолго до инцидента. Полиция Великобритании намерена добиться объявления подозреваемых в международный розыск по линии Интерпола.

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