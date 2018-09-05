Племянница Скрипаля прокомментировала опубликованные Лондоном фотографии

Виктория Скрипаль, племянница британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, рассказала, что слышала имена людей, подозреваемых британской полицией в причастности к отравлению в Солсбери.

При этом женщина обратила внимание, что эти фамилии очень распространены в России, сообщает «РИА Новости».

«Как вы думаете, Александров Петровых сколько в России и Русланов Бошировых? Фотографии я не видела. Просто услышала эти фамилии. А почему не Иванов? Получается, что каждого третьего можно взять и сказать, что это он», — пояснила Виктория.

Ранее, 5 сентября, Скотленд-Ярд опубликовал фотографии двоих подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Оба мужчины на снимках одеты в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотографии подписаны: «Александр Петров и Руслан Боширов».

Племянница Скрипаля усомнилась в версии правоохранителей Соединенного Королевства.

«А почему именно эти люди? Время их отлета известно, а теперь говорят, что они влетели в Британию по поддельным документам. Но мы-то с вами знаем, что, чтобы попасть в Великобританию, ты столько бумаг сдаешь, ты полностью сдаешь биометрию, отпечатки пальцев сдаешь, тебя фотографируют... Как они так могли?» — цитирует телеканал РЕН ТВ Викторию.

Прокуратура Великобритании 5 сентября выдала ордер на арест Петрова и Боширова. Их подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.

4 марта Скрипали были обнаружены без сознания в парке Солсбери. Полиция утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность обвинений и предлагали помощь в расследовании.