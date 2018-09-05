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МИД усомнился в подлинности фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в подлинности фотографий россиян, которых Великобритания подозревает в причастности к «делу Скрипалей».

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Захарова обратила внимание на скриншоты записей камер видеонаблюдения. На предоставленных Лондоном кадрах вплоть до секунды совпадает время съемки. При этом обвиняемые изображены на них по отдельности в одном и том же месте.

«Либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены на двух разных фотографиях», — сказала Захарова, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1». 

До этого на такое странное совпадение также обратил внимание пользователь «Уругвайская разведка» в Twitter

«Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства», — написал блогер.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на британского шпиона, бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.

Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в парке города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование.

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