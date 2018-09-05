Великобритания запросила проведение заседания СБ ООН по «делу Скрипалей»

Великобритания направила запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с новыми фактами по так называемому «делу Скрипалей». Об этом в среду, 5 сентября, сообщила постпред страны при ООН Карен Пирс.

Она заявила, что Лондон на заседании сообщит новую информацию о расследовании отравления британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Британская сторона рассчитывает, что заседание СБ ООН пройдет в четверг, 6 сентября, передает «Интерфакс».

5 сентября прокуратура страны выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о планах добиться расширения антироссийских санкций в свете новых выводов следствия по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование.