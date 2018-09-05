Прямой эфир
Сюжет:

Великобритания запросила проведение заседания СБ ООН по «делу Скрипалей»

0
Фото: Global Look Press/Michael Brochstein/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания направила запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с новыми фактами по так называемому «делу Скрипалей». Об этом в среду, 5 сентября, сообщила постпред страны при ООН Карен Пирс.

Конфетка от миссис Мэй
Почему в Британии разворачивается правительственный кризис и при чем тут Скрипали

Она заявила, что Лондон на заседании сообщит новую информацию о расследовании отравления британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Британская сторона рассчитывает, что заседание СБ ООН пройдет в четверг, 6 сентября, передает «Интерфакс».

5 сентября прокуратура страны выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о планах добиться расширения антироссийских санкций в свете новых выводов следствия по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Якобы отравивший Скрипалей «Новичок» обнаружили во флаконе Nina Ricci
Мэй назвала подозреваемых в покушении на Скрипалей «сотрудниками ГРУ»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017