Якобы отравивший Скрипалей «Новичок» обнаружили во флаконе Nina Ricci

Нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», которым якобы отравили британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было помещено во флакон от духов Nina Ricci Premier Jour, оснащенный специальным разбрызгивателем. Об этом в среду, 5 сентября, сообщил глава контртеррористического подразделения столичной полиции Лондона Нил Басу.

Как отмечает таблоид The Sun, подозреваемые в покушении на Скрипалей граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов привезли флакон с собой из России.

«Мы знаем, что «Новичок» распылили на входную дверь дома Скрипалей, в районе, доступном для посторонних людей. Помимо прочего, это ставит под угрозу жизни пешеходов и работников экстренных служб», — пояснил Басу.

Представитель Скотленд-Ярда также отметил, что полиции удалось установить связь между инцидентами с отравлением «Новичком» в Солсбери и Эймсбери. По его словам, именно этот флакон нашел в парке британец Чарли Роули, а затем подарил его своей подруге Дон Стерджесс, полагая, что в нем находятся духи. Обоих госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери, но врачи не смогли спасти женщину. Роули к настоящему моменту выписали из больницы.

«Мы не думаем, что на Дон и Чарли сознательно готовилось покушение, они стали жертвами беспечности людей, выкинувших такое токсичное нервно-паралитическое вещество», — подчеркнул Басу.

При этом в полиции сообщили со ссылкой на представителя бренда Nina Ricci, что флакон из-под духов Premier Jour и картонная коробка для него оказались поддельными. По данным правоохранительных органов, пузырек, насадка для него и коробка были специально приспособлены для разбрызгивания яда.

Ранее в среду прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест Петрова и Боширова, которых обвиняют в сговоре с целью убийства Скрипалей. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола. Кроме того, лондонская полиция опубликовала фотографии предполагаемых преступников.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Как установили британские следователи, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы произведенного в России. В Москве в ответ указали на несостоятельность подобных утверждений и предложили помощь в расследовании, однако Лондон проигнорировал эту инициативу. К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.