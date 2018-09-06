Александр Петров ответил на сообщения о причастности к «делу Скрипалей‍»

Сотрудник «Микрогена» Александр Петров, которого ранее СМИ назвали одним из возможных подозреваемых россиян по «делу Скрипалей», считает совпадение имен и дат рождения простой случайностью.

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения», — цитирует его слова «Газета.ру» со ссылкой на telegram-канал RT.

Петров отметил, что не может доехать даже до Алтая, не то что в Лондон. Мужчина рассказал, что работает начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион».

5 сентября Лондон опубликовал имена и фотографии подозреваемых в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По словам британского премьера Терезы Мэй, подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров были офицерами ГРУ. Российский МИД заявил, что ни имена, ни лица подозреваемых ни о чем не говорят России. Ведомство потребовало у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев подозреваемых в причастности к отравлению мужчин. Однако британская сторона отказалась передать какие-либо материалы по делу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 сентября, что Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. По словам представителя Кремля, какие-либо обвинения со стороны британского руководства являются недопустимыми.