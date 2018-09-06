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В Кремле назвали недопустимыми новые обвинения Лондона по «делу Скрипалей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. С таким заявлением в четверг, 6 сентября, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения со стороны британского руководства. Мы еще раз заявляем, что никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери», — указал пресс-секретарь главы государства.

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Песков добавил, что Москва сможет предпринять какие-либо меры в отношении подозреваемых Лондоном граждан России лишь после поступления запроса со стороны Великобритании, однако британская сторона отказывается от сотрудничества с РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон будет добиваться расширения антироссийских санкций в свете новых выводов следствия по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует открытого и независимого расследования.

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