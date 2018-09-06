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Племянница Скрипаля планирует написать книгу об отравлении родственников

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Фото: TASS/Савостьянов Сергей
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Племянница экс-сотрудника британских спецслужб и бывшего полковника Главного разведуправления Виктория Скрипаль в будущем хочет написать книгу об отравлении своих родственников в Соединенном Королевстве. Об этом женщина заявила на пресс-конференции в Москве.

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Племянница Сергея Скрипаля — о последнем разговоре с семьей и о подозреваемых в отравлении

Она также выразила опасения за жизнь своего дяди Сергея Скрипаля, который долгое время не выходит на связь. Виктория отметила, что в России у мужчины осталась 91-лентяя мать, ожидающая от него какой-нибудь информации.

«Ей нужен один телефонный звонок от сына. Я знаю прекрасно, что, если бы с ним всё было нормально и всё было прекрасно, он мог бы позвонить» — цитирует женщину «РИА Новости».

Она отметила, что никому из родственников не известно местоположение Сергея и его дочери Юлии. Последняя, как рассказала Виктория, после выздоровления в Великобритании сумела лишь встретиться с подругой из России, «которая привозила гречку». Однако увидеться двоюродным сестрам в ближайшее время вряд ли удастся. Виктория уверена, что ни она, ни мать Скрипаля не смогут получить визу для въезда в Соединенное Королевство.

«Когда меня спрашивают: «Как вы думаете, когда вы сможете попасть в Великобританию?». Я могу ответить честно — только через 10 лет, когда там сменится вся политическая элита», — сказал она.

Виктория Скрипаль добавила, что опасается за жизнь своего родственника, пишет «Федеральное агентство новостей».

Британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в английском городе Солсбери 4 марта. Лондон, не представив никаких доказательств, заявил, что их пытались отравить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое было произведено в России. В Москве неоднократно указывали на голословность обвинений и предлагали помощь в расследовании, но британская сторона игнорирует запросы.

5 сентября после публикации очередного доклада Организации по запрещению химического оружия по инциденту с отравлением в Эймсбери, где якобы применили тоже вещество, что и в Солсбери, Лондон объединил эти дела в одно. Кроме того, британская прокуратура опубликовала имена и фотографии подозреваемых в покушении на Скрипалей, объявив их в розыск.

В российском МИДе, в свою очередь, заявили, что обнародованные имена и снимки ни о чем не говорят. Москва в очередной раз призвала власти Соединенного Королевства перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов для расследования «дела Скрипалей».

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