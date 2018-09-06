Лондон может применить кибератаки против Москвы и запретить россиянам въезд в Британию

Великобритания может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд ее граждан на территорию страны в ответ на отравление в Солсбери британского агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте текущего года. Великобритания продолжает бездоказательно утверждать, что за этим стоит Москва. Об этом в четверг написали две британские газеты со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

Издание The Times пишет, что премьер-министр страны Тереза Мэй готовится к «кибервойне против российской шпионской сети». По информации источника издания в Уайтхолле, целью таких агрессивных действий британского правительства в киберпространстве является нарушение коммуникаций Главного управления (ГУ) Генштаба ВС РФ и изолирование его от источников финансирования. Лондон считает именно ГУ ответственным за отравление в Солсбери.

The Daily Telegraph сообщает, что британские ответные меры могут включать в себя «кибератаки, шпионаж и запрет на въезд в отношении отдельных лиц». «Кремль должен почувствовать, что он не может действовать безнаказанно. Россия должна увидеть, что есть цена за то, что она делает», — цитирует НСН слова источника.

Ранее в четверг заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что Великобритания будет противостоять «враждебной деятельности» России с помощью находящихся в ее распоряжении законных средств.

Тереза Мэй сообщила накануне, что Королевская прокурорская служба государства объявила о готовности предъявить обвинения двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

МИД РФ опубликовал в среду официальное заявление, в котором говорится о том, что выступление Мэй в британском парламенте по так называемому «делу Скрипалей» выдержано в абсолютно неприемлемой тональности.

Российское внешнеполитическое ведомство также потребовало у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев подозреваемых в причастности к отравлению мужчин. Однако британская сторона отказалась предоставить какие-либо материалы по делу.