Мэй созвонилась с Трампом по «делу Скрипалей»

Глава кабмина Великобритании Тереза Мэй созвонилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход расследования «дела Скрипалей».

По данным Reuters, переговоры состоялись во вторник, а в среду, 5 сентября, Мэй объявила имена подозреваемых в отравлении британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

РЕН ТВ уточняет, что Мэй намерена позвонить по данному вопросу и другим мировым лидерам.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении в Солсбери. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола. В Москве в свою очередь заявили, что опубликованные имена и фотографии ни о чем не говорят. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание на ряд нестыковок. Так, на скриншотах записей камер видеонаблюдения обвиняемые изображены поодиночке идущими в коридоре. При этом время на кадрах совпадает вплоть до секунд.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование.