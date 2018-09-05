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Временного поверенного РФ в Лондоне вызвали в МИД Британии

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Фото: пресс-служба МИД Британии/gov.uk
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Временно поверенный в делах России в Лондоне Иван Володин вызван в министерство иностранных дел Великобритании. Дипломату сделали представление после публикации данных о расследовании инцидента в Солсбери.

«Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй», — сказали собеседники агентства ТАСС в посольстве.

«Мы сталкиваемся с извращенной логикой ОЗХО»
Постоянный представитель России при ОЗХО и посол в Нидерландах Александр Шульгин — об инциденте в Эймсбери, реформировании организации и сотрудничестве с Великобританией

Ранее в этот же день глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что Лондон будет добиваться расширения санкций против России в рамках «дела Скрипалей». МИД РФ в ответ вновь призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов по «делу Скрипалей».

За некоторое время для этого королевская прокурорская служба Великобритании сообщила о выдаче ордера на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в покушении на британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

4 марта Скрипалей нашли без сознания на скамейке в парке Солсбери. Оба выжили после отравления. Полиция утверждает, что их попытались отравить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию.

Москва категорически отрицает обвинения и требует открытого и независимого расследования.

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