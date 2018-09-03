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Лавров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов‍

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «снимает шляпу» перед британскими властями, которые, несмотря на выход из Евросоюза, сумели убедить европейских коллег выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей».

«Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу», — сказал глава внешнеполитического ведомства на встрече со студентами МГИМО.

Ситуацию, которая складывается в российско-британских отношениях, министр назвал «печальной историей». Лавров отметил, что Лондон так и не представил доказательств причастности Москвы к произошедшему, а на вопросы относительно того, когда они появятся, британская сторона отвечала неопределенно, пишет «Газета.ру».

В начале марта британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В покушении Лондон голословно обвинил Россию. Москва неоднократно отвергала все обвинения и требует открытого и независимого расследования. Позднее Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Ее примеру последовали ряд стран, в том числе США. Москва предприняла ответные шаги.

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