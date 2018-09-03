Лавров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «снимает шляпу» перед британскими властями, которые, несмотря на выход из Евросоюза, сумели убедить европейских коллег выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей».
«Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу», — сказал глава внешнеполитического ведомства на встрече со студентами МГИМО.
Ситуацию, которая складывается в российско-британских отношениях, министр назвал «печальной историей». Лавров отметил, что Лондон так и не представил доказательств причастности Москвы к произошедшему, а на вопросы относительно того, когда они появятся, британская сторона отвечала неопределенно, пишет «Газета.ру».
В начале марта британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В покушении Лондон голословно обвинил Россию. Москва неоднократно отвергала все обвинения и требует открытого и независимого расследования. Позднее Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Ее примеру последовали ряд стран, в том числе США. Москва предприняла ответные шаги.