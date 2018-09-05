РФ потребовала от Британии предоставить данные подозреваемых по «делу Скрипалей»

МИД России потребовал у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу об отравлении в Солсбери и связали с РФ.

Как пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова, отпечатки должны были быть взяты у направляющихся в Великобританию россиян для получения визы, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, Бристоу заявил, что британская сторона никакие материалы не предоставит.

«Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее», — отметила Захарова.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.

Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в парке города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование.