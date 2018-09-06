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Постпред Великобритании при ООН рассказала о выздоравливающем Скрипале

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Фото: Global Look Press/Michael Brochstein/ZUMAPRESS
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Британский агент и бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль идет на поправку после отравления в Солсбери. С таким заявлением в четверг, 6 сентября, выступила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

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Дипломат, отметила, что не может раскрыть деталей. При этом она отметила, что с Сергеем и Юлией Скрипалям «случилось скверное отравления», передает «РИА Новости».

Пирс добавила, что Великобритания обеспечила пострадавших «очень хорошим лечением». «Я полагаю, что они восстанавливаются хорошо», — резюмировала британский постпред при ООН.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы причастны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В британской полиции заявили, что будут добиваться выдачи россиян по линии Интерпола.

В свою очередь, премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентов, заявила о намерении расширить антироссийские санкции в свете новой информации по «делу Скрипалей».

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует открытого и независимого расследования.

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