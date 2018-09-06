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Появилось видео с подозреваемыми по «делу Скрипалей»

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Фото: REUTERS
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Британское издание The Daily Mail опубликовало записи с видеокамер, установленных в магазине в Солсбери, на которых запечатлены двое мужчин, подозреваемых прокуратурой Великобритании в отравлении британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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По данным таблоида, съемка была сделана 4 марта, в день отравления Скрипалей.

На видео двое мужчин рассматривают витрину антикварного магазина и что-то обсуждают между собой. Также они пытаются зайти в магазин, но дверь оказывается закрыта.

5 сентября Лондон опубликовал имена и фотографии подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери в британском Солсбери — ими оказались россияне Руслан Боширов и Александр Петров.

По утверждению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, они были офицерами ГРУ. Российский МИД заявил, что ни имена, ни лица подозреваемых ни о чем не говорят Москве. Ведомство потребовало предоставить отпечатки пальцев и другие данные подозреваемых. Однако британская сторона отказалась передать какие-либо материалы по делу.

Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в парке города Солсбери. Лондон утверждает, что они были отравлены веществом «Новичок», а покушение было организовано Россией. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование. После лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.

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