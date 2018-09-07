Совместные усилия

Главная цель встречи президентов России, Ирана и Турции в Тегеране — согласовать позиции по Идлибу и найти приемлемое решение проблемы. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В турецком парламенте уточнили, что на встрече также будут обсуждаться ситуация в Африне и американские санкции, затронувшие все страны «астанинского формата». Не останется без внимания и тема российских систем ПВО, которые Турция планирует закупать у Москвы. От встречи в иранской столице зависит будущее всего Ближнего Востока, подчеркнули в сирийской партии «Баас».

Желание России, Ирана и Турции пресечь экстремистскую активность в Сирии вселяет надежду достичь договоренности о скоординированных действиях в Идлибе, заявил «Известиям» Константин Косачев.

— Я не идеализирую намерения Анкары и Тегерана, в которых присутствует и второй, и третий план. Но с этими странами Москве удается находить общий язык, поскольку все три страны в равной степени озабочены прежде всего террористической угрозой, которая по-прежнему присутствует в Сирии, — сказал сенатор. — Участники данного формата поддерживают идею политического урегулирования в Сирии, а не насильственной смены власти. Ожидания от результативности встречи в Тегеране — оптимистичные.

Комментируя заявление французского генерала Франсуа Лекуантра, пообещавшего 6 сентября, что в случае химатаки Париж готов нанести удар по Сирии, член Совета Федерации отметил, что не услышал ничего нового. По его мнению, целью бомбардировок, которые вела коалиция, с самого начала были не террористы, а правительственные войска. Однако перспектива насильственной смены власти в стране утратила свою реалистичность еще в сентябре 2015 года, считает сенатор. Именно тогда Россия начала антитеррористическую операцию в Сирии, напомнил он. Кроме того, в 2017-м начал действовать «астанинский формат» с участием Москвы, Анкары и Тегерана.

— Я не сомневаюсь в том, что у властей Сирии химоружия нет, — заявил Константин Косачев. — У них отсутствует какая-либо мотивация применять оружие против оппозиции. Ситуация в арабской республике радикально изменилась — созданы реальные условия для политического процесса.

С мнением российского сенатора согласен и заместитель председателя Республиканской народной партии Турции Озтюрк Йылмаз. По его словам, для успеха операции в провинции Идлиб необходима единая позиция всех трех стран.

— Если операция будет проводиться без согласия Турции, основной функционал «астанинского процесса» будет подорван. В связи с этим все стороны должны прийти к единому мнению. Более того, необходимо решить, как разделить находящихся в Идлибе боевиков и умеренную оппозицию. Лучшим вариантом станет совместное разграничение. Террористов следует вместе выбить из провинции. Для этого потребуется и обмен разведывательными данными, — заявил турецкий парламентарий.

Озтюрк Йылмаз уточнил, что помимо Идлиба стороны обсудят ситуацию в Африне, а также санкции США в отношении Москвы, Тегерана и Анкары. На встрече также будет поднят вопрос о поставке российских комплексов С-400 в Турцию. По словам политика, не обойдется и без обсуждения возможных провокаций с применением химического оружия.

— Нельзя допустить, чтобы «Белые каски» совершали какие-либо провокации на территории Сирии, — заявил турецкий политик.

Встреча в Тегеране должна дать оценку действиям США и европейских стран на территории САР, считает депутат сирийского парламента от правящей партии «Баас» Набиль Тоуме. Политик заявил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку террористам в районе Эт-Танф и препятствует примирению Дамаска с оппозицией — в частности, со сторонниками Сирийских демократических сил (СДС).

— Посредством информационной кампании американцы пытаются препятствовать возвращению Идлиба под контроль Дамаска, — уверен сирийский депутат.

Парламентарий подчеркнул, что саммит имеет очень большую важность из-за участия России в переговорах. По его мнению, главная цель США и их союзников — именно РФ. Силы коалиции пытаются «потопить» Москву, искусственно подогревая кризис в регионе.

Саммит 7 сентября должен проложить дорогу к окончанию силовой фазы кризиса и началу общего переговорного процесса, отметил и представитель руководства «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

— Полагаю, что политическая воля трех стран, которые влияют на урегулирование сирийского кризиса, будет играть большую роль. Я думаю, что для выхода на финишную прямую и начала политического процесса объективно созрели все условия, — заявил он.

Встречи трех стран-гарантов «астанинского формата» проходят регулярно на протяжении последних двух лет. Предыдущий раунд переговоров в апреле принимала турецкая столица. Зона деэскалации в Идлибе является одной из последних территорий в регионе, где действуют незаконные вооруженные формирования. Ранее в 2018 году Сирийской арабской армией при поддержке ВКС России были освобождены территории под Дамаском и на юго-западе страны.