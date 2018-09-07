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В Госдепе заявили о «множестве доказательств» подготовки химоружия в Сирии

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Фото: Global Look Press/Anas ALkharboutli
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Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри утверждает о «множестве доказательств» подготовки правительством Сирии химического оружия в Идлибе. Об этом 7 сентября, сообщает Reuters.

«Есть множество доказательств того, что ведется подготовка химического оружия», — заявил Джеффри, по словам которого для США любая атака является нежелательной и будет «безрассудной эскалацией».

При этом американский дипломат не стал говорить, о каких именно доказательствах идет речь, пишет сайт kp.ru.

По словам Джеффри, наступление сирийской армии при поддержке России спровоцирует серьезный отток беженцев из Идлиба в Турцию. Спецпредставитель госсекретаря в связи с этим выразил уверенность, что Анкара постарается не допустить полномасштабных военных операций в сирийской провинции.

Говоря о предстоящем саммите России, Турции и Ирана по Сирии, который пройдет в пятницу в Тегеране, он заявил: «Завтра мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками».

Ранее стало известно, что в Идлибе террористы готовят инсценировку применения сирийским правительством химического оружия. Это может послужить поводом для очередной агрессии Соединенных Штатов и других стран Запада против государства. Сообщения о том, что США наращивают в ближневосточном регионе число носителей крылатых ракет, стали подтверждением возможности подобного сценария.

МИД РФ сообщил 25 августа, что на днях в Персидский залив прибыл американский эсминец The Sullivans, оснащенный 56 крылатыми ракетами. Стратегический бомбардировщик американских ВМС с 24 крылатыми ракетами передислоцирован на авиабазу Эль-Удейд в Катаре. Однако в Вашингтоне эту информацию отрицали.

Накануне начальник Главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил, что армия страны готова нанести удар по Сирии, если в государстве вновь используют химическое оружие.

России, Ирану и Сирии не стоить пробовать вести игру против Соединенных Штатов. Об этом 6 сентября заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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