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Пушков рассказал о проигрыше США в Сирии

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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США отброшены на обочину сирийского урегулирования, а кампания Вашингтона по свержению президента САР Башара Асада провалена. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

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По его словам, ярким свидетельством того, что США не имеют веса в решении сирийского вопроса, стал саммит президентов России, Ирана и Турции, прошедший 7 сентября в Тегеране.

«Очередной саммит в Тегеране тройки по Сирии показал, насколько США отброшены на обочину сирийского урегулирования, что бы там ни заявляла Хейли (Никки Хейли –– постпред США при ООН. –– Ред.) в ООН. Партия по свержению Асада США проиграна, сейчас США проигрывают партию, которая определит будущее Сирии», –– написал Пушков в Twitter.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и их иранский коллега Хасан Роухани обсудили в Тегеране ситуацию в сирийском Идлибе, большая часть территории которого находится под контролем боевиков.

По данным Минобороны РФ, помимо незаконных вооруженных группировок в Идлибе базируются террористы.

2 сентября глава МИДа Сирии Валид Муаллем заявил, что власти планируют освободить Идлиб от террористов. Против выступили США.

В четверг Никки Хейли призвала Россию и Сирию не вести игру против Вашингтона.

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