Небензя назвал число действующих в Идлибе террористов

В зоне деэскалации Идлиб в Сирии действует около 50 тыс. террористов. Об этом в пятницу, 7 сентября, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) ведут себя агрессивно и удерживают в регионе миллионы местных жителей, передает «Интерфакс».

При этом, указал Небензя, боевики заручились поддержкой западных государств, которые не хотят допустить падения последнего террористического анклава в Сирии, уточняет «РИА Новости».

7 сентября в Тегеране прошел трехсторонний саммит Россия–Турция–Иран. Главы государств Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Российский президент отметил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Стороны обсудили аспекты взаимодействия для урегулирования ситуации в Арабской республике.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.