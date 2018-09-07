Прямой эфир

Небензя назвал число действующих в Идлибе террористов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В зоне деэскалации Идлиб в Сирии действует около 50 тыс. террористов. Об этом в пятницу, 7 сентября, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы исходим из того, что наш призыв будет услышан»
Президенты России, Ирана и Турции обратились к противоборствующим силам в сирийском Идлибе с призывом сложить оружие

Он отметил, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) ведут себя агрессивно и удерживают в регионе миллионы местных жителей, передает «Интерфакс».

При этом, указал Небензя, боевики заручились поддержкой западных государств, которые не хотят допустить падения последнего террористического анклава в Сирии, уточняет «РИА Новости».

7 сентября в Тегеране прошел трехсторонний саммит Россия–Турция–Иран. Главы государств Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Российский президент отметил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Стороны обсудили аспекты взаимодействия для урегулирования ситуации в Арабской республике.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган заявил о неспособности Турции принимать новых беженцев из Сирии
Эрдоган объяснил военное присутствие Турции в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017