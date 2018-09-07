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«Мы исходим из того, что наш призыв будет услышан»

Президенты России, Ирана и Турции обратились к противоборствующим силам в сирийском Идлибе с призывом сложить оружие
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Фото: REUTERS/Kirill Kudryavtsev
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Стабилизация обстановки в зоне деэскалации в Идлибе стала главной темой трехстороннего саммита в Тегеране с участием лидеров РФ, Ирана и Турции. Главы трех государств обратились с призывом к различным силам в Идлибе прекратить сопротивление и сдать оружие. Президент России Владимир Путин отметил важность участия в борьбе с террористами вооруженной оппозиции Сирии и подчеркнул, что Москва может доказать подготовку боевиками провокаций с химоружием.

Сохранение целостности Сирии и противодействие сепаратистским тенденциям в стране, продолжение борьбы с террористическими группировками и продолжение политического процесса урегулирования сирийского конфликта — такие принципы отражены в декларации, подписанной президентами России, Ирана и Турции по итогам саммита в Тегеране.

Главы трех государств приняли решение призвать вооруженную оппозицию в Идлибе сложить оружие и добиться их размежевания с террористами.

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— Конечно, мы исходим из того, что удастся договориться. Мы исходим из того, что наш призыв к примирению и в Идлибской зоне будет услышан, — заявил Владимир Путин по итогам встречи в Тегеране. — Будем надеяться, что и у представителей террористических организаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие.

Все договоренности по Сирии направлены именно на примирение всех враждующих сторон, а террористические организации выносятся за скобки, подчеркнул президент РФ.

— Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии, — сказал Владимир Путин. — Как представляется, именно на это направлены попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ.

У РФ имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким провокациям, заявил российский лидер.

— Проинформировал в этой связи коллег о проводимой Россией работе в рамках Совета Безопасности ООН и Организации по запрещению химического оружия, — сообщил он. — Отмечу, что к антитеррористическим усилиям присоединяются и отряды вооруженной оппозиции Сирии, что считаю чрезвычайно важным.

Этот факт, по мнению российского лидера, способствует повышению уровня доверия между сирийскими сторонами и вносит вклад в процесс политического урегулирования в регионе.

Общий подход к теме стабилизации ситуации в Идлибе сформировался в ходе дискуссии. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивал на использовании формулировки «перемирие». Однако, по словам Владимира Путина, устанавливать режим перемирия в условиях, когда противоборствующие стороны не участвуют в переговорах, нельзя.

— Считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо, но мы же не можем за них сказать, тем более за террористов «Джебхат ан-Нусры» или ИГИЛ (террористические группировки, запрещенные в РФ. — «Известия»), что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами, — заметил российский лидер.

Лидеры государств также призвали мировое сообщество активнее оказывать Сирии гуманитарную помощь. Уже есть программа по возвращению беженцев в страну. По оценкам президента РФ, в Сирию могут вернуться до 1 млн человек и возможности для их размещения в стране созданы.

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