Путин назвал конструктивными переговоры с лидерами Турции и Ирана

Президент России Владимир Путин оценил трехсторонний саммит РФ — Турция — Иран по Сирии, который состоялся 7 сентября в Тегеране. Глава государства назвал переговоры конструктивными.

«Переговоры в трехстороннем формате прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Обсудили с президентами Ирана и Турции ключевые аспекты нашего взаимодействия для урегулирования в Сирии», — приводит слова российского лидера «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что лидеры государств были намерены уделить пристальное внимание ситуации в сирийской провинции Идлиб, где остаются значительные силы боевиков, и обсудить возможные провокации по инсценировке применения химического оружия правительственными войсками.

Последний раз переговоры в таком формате состоялись в Анкаре 4 апреля.

Перед саммитом Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Двусторонние переговоры состоялись в международном конгресс-центре Тегерана. С российской стороны в мероприятии участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.