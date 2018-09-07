Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» своим полпредом в ПФО

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова полпредом главы государства в Приволжском федеральном округе. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», — говорится в президентском указе.

В июле Комарова назначили замминистра науки и высшего образования. Пост гендиректора «Роскосмоса» он занимал в период с 21 января 2015-го по 24 мая 2018 года.

24 августа Путин назначил своего полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом и спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.