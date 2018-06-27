Ротация в округах

Президент Владимир Путин назначил своих полномочных представителей в федеральных округах. Двое из трех новых полпредов до этого работали помощниками главы государства: Игорь Щеголев возглавит полпредство в ЦФО, Николай Цуканов — на Урале. Представлять президента на Северном Кавказе будет выходец из спецназа, участник сирийской кампании Александр Матовников. По мнению экспертов, перед ними стоят схожие задачи, прежде всего — контроль за работой губернаторов по исполнению майского указа.

Полпреды в Северо-Западном, Сибирском и Южном федеральных округах сохранили свои должности, следует из подписанных Владимиром Путиным указов. Александр Беглов продолжит работать в СЗФО, Сергей Меняйло — в СФО, а Владимир Устинов — в ЮФО. Юрий Трутнев получил назначение еще в мае, сохранив за собой посты вице-премьера и полпреда главы государства на Дальнем Востоке. Неизвестной остается дальнейшая судьба Михаила Бабича, который с 2011 года занимает должность полпреда в Приволжском округе. Указов на его счет Кремль пока не публиковал.

СКФО: выходец из спецслужб

Самым интересным назначением эксперты называют замену полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2016 года президента здесь представлял Олег Белавенцев — давний соратник министра обороны Сергея Шойгу. На смену ему назначен выходец из спецназа генерал-лейтенант Александр Матовников. Он участвовал в борьбе с террористами в Сирии, с 2013 года проходил службу в Силах специальных операций ВС РФ. До перевода в Минобороны Александр Матовников служил в антитеррористическом подразделении КГБ СССР, был первым замначальника подразделения «Альфа» и участвовал в спецоперациях на Северном Кавказе, а также освобождал заложников в Буденновске, Беслане и «Норд-Осте».

— Думаю, такое назначение отражает обеспокоенность руководства страны тем, что на фоне нарастающей геополитической напряженности и нестабильности в мире российский Северный Кавказ может снова стать объектом атак со стороны международного терроризма, — считает директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

Силовики регулярно выдвигаются на значимые позиции, отметил политолог Михаил Виноградов. Но, по его словам, в случае с Александром Матовниковым пока неясно, идет ли речь о заполнении вакансии или о «выращивании нового перспективного федерального чиновника».

УрФО: губернатор со стажем

Бывший помощник президента Николай Цуканов, отвечавший в этой должности за вопросы местного самоуправления, стал полпредом в Уральском федеральном округе. Он сменил Игоря Холманских, который занял пост в 2012 году, почти не имея политического опыта.

В декабре 2011-го, будучи начальником сборочного цеха «Уралвагонзавода», Игорь Холманских выступил в программе «Разговор с Владимиром Путиным» с жестким заявлением по поводу митингов и предложил своими силами отстаивать стабильность, если правоохранители не справляются с этой задачей. Он активно поддерживал Владимира Путина во время президентской кампании и был одним из его доверенных лиц.

У нового полпреда в УрФО политического опыта ощутимо больше, чем у его предшественника в момент назначения. С конца прошлого года Николай Цуканов был помощником президента по вопросам местного самоуправления. С июля 2016-го по декабрь 2017-го — полпредом главы государства в СЗФО. До этого он в течение шести лет возглавлял Калининградскую область.

ЦФО: опытный аппаратчик

Игорь Щеголев, который более шести лет занимался вопросами связи и IT на посту помощника президента, получил назначение в Центральный федеральный округ. Он приходит на смену Алексею Гордееву, недавно ставшему вице-премьером по АПК.

В 2008–2012 годах, когда Владимир Путин был премьер-министром, Игорь Щеголев возглавлял Министерство связи и массовых коммуникаций. До этого он работал в администрации президента — сначала в качестве главы управления пресс-службы, а затем, в 2001–2008 годах — руководителем протокола.

Деятельность Игоря Щеголева в новой должности едва ли будет напрямую связана с его прежней специализацией, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

— Щеголев имеет большой опыт аппаратной работы и связи на самых высоких уровнях. Для полпреда это крайне важный вопрос, потому что во многом успех его работы определяется личными контактами и возможностями выхода на первое лицо, — сказал «Известиям» политолог.

В целом же, по мнению эксперта, перед всеми полпредами стоят примерно одинаковые задачи. В их числе контроль за деятельностью губернаторов по реализации майского указа президента, координация взаимодействия региональных властей с федеральным центром, а также контроль за распределением и расходованием средств.