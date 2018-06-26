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Холманских освобожден от должности полпреда в Уральском федеральном округе

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полпреда в Уральском федеральном округе (УФО). Указ подписан во вторник, 26 июня, и, как сообщается на сайте Кремля, вступает в силу со дня подписания.  

Вместо него на должность полномочного представителя главы государства в УФО назначен Николай Цурканов. 

Как сообщал 21 июня «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, чиновник может войти в совет директоров нижнетагильского НПК «Уралвагонзавод», где он проработал почти 20 лет. По информации агентства, его кандидатура может быть утверждена 28 июня. При этом еще один источник уточнил, что Холманских станет не просто рядовым членом совета директоров, а его председателем. На предприятии при этом от комментариев отказались.

Холманских, занимавший должность начальника цеха «Уралвагонзавода», был назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе в мае 2012 года. 

«Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, который выпускает около 100 видов продукции, в том числе военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Полным пакетом акций предприятия владеет госкорпорация «Ростех».

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